Acidente envolve três veículos e atrapalha trânsito na rua Isaura Parente, em Rio Branco

Um acidente envolvendo três veículos foi registrado na rua Isaura Parente, em Rio Branco, Acre, na noite desta terça-feira (17). De acordo com as informações iniciais, a colisão envolveu dois carros de passeio e um veículo com carroceria.

Até o momento, não há detalhes sobre feridos ou a presença de ambulâncias no local. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. O trânsito ficou congestionado principalmente devido ao fluxo intenso de veículos na região, que já costuma apresentar movimento elevado nesse horário.

Mais informações serão atualizadas assim que disponíveis.

Veja o vídeo: