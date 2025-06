Acidente interrompe gravação do ‘Acerte ou Caia’ da Record após queda do humorista Bolachinha

Os bastidores do programa Acerte ou Caia, comandado por Tom Cavalcante na Record, foram tensos na tarde desta segunda-feira, 16 . O humorista cearense Bolachinha, nome artístico de Paulo Sérgio Miranda de Barros, sofreu um acidente ao despencar no buraco que faz parte da dinâmica do jogo.

De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, Bolachinha estava visivelmente nervoso durante sua participação e conseguiu acertar apenas uma pergunta do quiz apresentado por Tom Cavalcante. Logo depois, ao ser eliminado, acabou caindo de forma inesperada e se machucou, soltando gritos de dor.

Imediatamente, a gravação precisou ser interrompida para que o humorista recebesse os primeiros socorros. Ele foi retirado do local em uma ambulância, diretamente da sede da Record. Entre os presentes na gravação estavam nomes conhecidos do público, como a dupla sertaneja Marlon e Maicon, o cantor The Black e a apresentadora e ex-BBB Lumena.

O Acerte ou Caia possui um formato que desafia os participantes a responderem perguntas corretamente para evitar a queda no famoso alçapão do cenário. Procurada pelo Terra, a Record não havia se manifestado sobre o ocorrido até a publicação desta reportagem.