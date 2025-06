Acre 63 anos: Bocalom diz que estado tem muito a crescer e critica operação em resex

O prefeito Tião Bocalom foi uma das primeiras autoridades a chegar à cerimônia de 63 anos de emancipação do Acre, neste domingo (15), no Calçadão do Gameleira.

Na ocasião, o político disse que o estado tem um potencial muito grande para crescer, especialmente na área de agronegócio.

“O estado ainda é um estado novo, mas é um estado pujante, é um estado que tem um potencial muito grande, especialmente na área agrícola, na área do agronegócio. E vejo que completamos 63 anos com o governador Gladson Cameli e toda a sua equipe empenhada em destravar o agronegócio aqui no nosso estado”, afirmou.

“Porque a gente está vendo já que com a soja, hoje sendo o maior produto de exportação, e o que a gente precisa é de dinheiro novo. Não tenho dúvida nenhuma de que o Acre, agora, a partir de agora, ele vai dar um grande saldo”, acrescentou.

Bocalom aproveitou para criticar a operação Sussuarana, deflagrada pelo ICMBio, na Resex Chico Mendes, em Xapuri.

“Porque nós precisamos fazer com que o nosso povo tenha mais qualidade de vida. E para isso, precisa ter dinheiro. Dinheiro, no caso do céu, tem que trabalhar. Então, precisamos deixar o povo trabalhar e não ficar travando o povo, como eu vejo de vez em quando, como já tem acontecido. E agora, há poucos dias, a gente viu acontecer também lá na Reserva Chico Mendes. Eu fico muito triste com isso, porque o ser humano precisa de ganhar dinheiro. Mas eu espero em Deus que isso tudo seja revertido”, finalizou.