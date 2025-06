Acre avança no Ranking de Competitividade dos estados e se destaca no potencial de mercado

O estado do Acre apresentou melhora significativa em diversos indicadores do Ranking de Competitividade dos Estados 2025, subindo duas posições na classificação geral e ocupando agora o 25º lugar entre os 26 estados e o Distrito Federal.

Um dos maiores destaques foi no quesito potencial de mercado, onde o estado alcançou a 5ª colocação nacional. Com 73,6 pontos, o Acre se posiciona entre os melhores do país na avaliação que considera o crescimento da força de trabalho e a qualidade do crédito para pessoas físicas.

A área de eficiência da máquina pública também apresentou avanço. O estado subiu cinco posições e agora está em 21º lugar, refletindo melhorias na gestão e no funcionamento da administração estadual.

Outro indicador em que o Acre teve desempenho positivo foi segurança pública. O estado também subiu cinco colocações nesse quesito e ocupa agora a 13ª posição, evidenciando progresso no combate à criminalidade e melhoria nos índices de segurança.

Em capital humano, que analisa aspectos como educação e qualificação da população, o Acre avançou no ranking e figura atualmente na 16ª posição.Os dados refletem um cenário de evolução em diferentes áreas da gestão estadual, apontando para um Acre mais competitivo e com melhores perspectivas de desenvolvimento.