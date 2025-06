Acre conquista liderança nacional no tempo de abertura de empresas e atinge melhor marca da história

O estado do Acre alcançou o melhor desempenho de sua história no tempo médio de abertura de empresas, registrando apenas 6,2 horas para a formalização de novos empreendimentos. O dado divulgado, em atualização nesta quarta-feira, 11, pelo governo federal por meio da plataforma Mapa de Empresas, consolida o estado como líder nacional em agilidade e eficiência na formalização empresarial, superando a média nacional de 24 horas.

A conquista é resultado de uma articulação institucional entre a Junta Comercial do Estado do Acre (Juceac), o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Acre (Sebrae/AC) e as 22 prefeituras municipais, que vêm implementando medidas de digitalização, padronização e simplificação dos processos.

A presidente da Juceac, Nayara Honorato, destaca que o resultado é fruto de um trabalho estratégico. “Alcançar o 1º lugar no tempo de registro de empresas no Brasil é um marco histórico para o Acre e consolida um ciclo de evolução construído com seriedade, estratégia e foco em resultados concretos. Este avanço confirma que o Acre tem superado barreiras estruturais com inteligência, tecnologia e uma gestão pública comprometida com o empreendedorismo”, afirmou.

O diretor-superintendente do Sebrae-AC, Marcos Lameira, também ressaltou a importância da conquista. “O resultado comprova o compromisso do Sebrae e de seus parceiros em promover um ambiente cada vez mais simples e ágil para quem deseja empreender. A desburocratização e a ampliação da quantidade das Salas do Empreendedor em todo o estado têm sido fundamentais nesse processo”, explicou.

A nova marca representa uma evolução significativa em relação aos últimos meses. Em maio de 2024, o tempo médio era de 8,1 horas, o que já colocava o Acre entre os três estados mais ágeis do país. Em março, o estado ocupava a segunda posição nacional, com 8,4 horas. Com os novos dados, o Acre supera estados com estruturas administrativas mais robustas, consolidando sua posição de destaque.

O resultado é reflexo do fortalecimento da aplicação da Lei Complementar nº 123/2006, que visa simplificar a legalização das Micro e Pequenas Empresas, além de outros mecanismos legais voltados à desburocratização.

Entre os próximos passos, estão a ampliação do uso da plataforma Acre+Simples, que já permite a abertura de empresas até mesmo via aplicativo de mensagens instantâneas e chamadas de voz e vídeo, WhatsApp, e o contínuo aprimoramento da integração entre sistemas municipais, estaduais e federais.

A presidente da Juceac destaca que essa conquista é resultado do amadurecimento institucional e do compromisso do governo do Estado em oferecer um ambiente cada vez mais simples, seguro e favorável à atividade empresarial. “Seguiremos firmes no propósito de tornar o Acre uma referência nacional em agilidade, desenvolvimento e confiança para quem deseja empreender”, conclui.