Acre: custo da construção dispara e alcança o topo do ranking nacional pela 3ª vez consecutiva

O Acre voltou a registrar, em maio de 2025, o maior custo médio da construção civil entre todos os estados brasileiros, de acordo com dados divulgados pelo IBGE por meio do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi). Essa é a terceira vez consecutiva que o estado ocupa o topo do ranking nacional.

Com a desoneração da folha de pagamento, o custo por metro quadrado no estado ficou em R$ 2.073,21 — o maior valor do país. Sem a desoneração, o custo sobe para R$ 2.200,88, ficando apenas atrás de Santa Catarina (R$ 2.212,82). Mesmo com uma variação mensal moderada de 0,15% no índice do Sinapi — inferior à média nacional de 0,43% — o Acre acumula um aumento de 7,10% nos últimos 12 meses, ultrapassando a média nacional de 5,01%.

Na Região Norte, o Acre lidera no acumulado de janeiro a maio de 2025, com alta de 5,11% nos custos da construção. Em comparação, o estado ficou próximo de Rondônia (0,17%) em variação mensal, mas abaixo da média regional de 0,25%. No cenário nacional, a maior variação de maio foi registrada no Nordeste, com 0,77%, impulsionada por estados como Pernambuco, que teve alta expressiva de 2,88%.