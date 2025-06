Acre está entre os estados com o maior percentual de domicílios que possuem algum cachorro

O Acre está em quarto lugar no rancking que aponta o percentual de domicílios que possuem algum cachorro por estado. A analise foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, por meio da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), em 2019.

A região acreana tem 60% de suas residências com algum desses animais de estimação. Em primeiro lugar, liderando a lista, está Rondônia, com 64,8%, Mato Grosso do Sul, com 61,5% e Mato Grosso, com 61,2%.

Os menores percentuais estão entre Alagoas, Pernambuco e Sergipe. As 10 maiores proporções de domicílios com pelo menos um cachorro estão entre os estados do Norte, Centro-Oeste e Sul.

De acordo com pesquisas, os benefícios de ter um cachorrinho como animal de estimação são inúmeros. Como conforto emocional, antiestresse, para crianças, assumir as tarefas dos cuidados dos pets é tremendamente educativo, além de possibilitar fazer mais exercícios ao ar livre e ajuda a conhecer outros donos de cães.