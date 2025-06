Acre foi pioneiro: estado recebeu selo de livre de aftosa sem vacinação anos antes do Brasil

Recentemente, o governo federal recebeu um reconhecimento internacional de país livre de febre aftosa sem vacinação, entretanto, o estado do Acre já havia recebido essa certificação anos antes, em 2021.

O anúncio foi feito pelo governador Gladson Cameli durante coletiva de imprensa na época, e a conquista foi celebrada como um avanço significativo para o setor agropecuário do estado.

O Acre possuía, no período do anúncio, um rebanho de aproximadamente 3,5 milhões de bovinos, responsável por gerar cerca de R$1,5 bilhão por ano.

Desde novembro de 2019, o estado já havia suspendido a obrigatoriedade da vacinação, após implementar uma série de medidas estratégicas em parceria com o governo federal.

Para atender aos critérios exigidos pela OIE, o governo acreano investiu na contratação de novos veterinários e técnicos, ofereceu capacitação para profissionais, adquiriu equipamentos modernos e reformou todas as unidades do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), com apoio do Fundo de Desenvolvimento da Pecuária do Acre (Fundepec).

Somente agora, em 6 de junho de 2025, o Brasil como um todo recebeu o mesmo reconhecimento da OMSA durante a 92ª Sessão Geral da Assembleia Mundial de Delegados, realizada em Paris.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, participaram da cerimônia de outorga que marcou a oficialização do país como livre de febre aftosa sem vacinação.