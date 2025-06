‘Acre Graffiti’: Chico Mendes ganha homenagem em edição do festival no Centro de Rio Branco

O seringueiro e ativista ambiental Chico Mendes foi homenageado próximo a Gameleira, no Centro de Rio Branco, durante o evento Acre Graffiti, neste domingo (29). O festival reúne artistas de todo o Brasil e de mais 10 países na capital.

Em um vídeo divulgado pelo influenciador Cimar Kimpara, é revelado a arte urbana com a imagem do acreano conhecido mundialmente pela defesa da floresta amazônica, além de outras manifestações artísticas com itens que refletem o ambiente acreano.

“Está rolando aqui uma ação dos grafiteiros que vai virar notícia na nossa cidade. Olha isso, que coisa linda. Chico Mendes ganhou uma imagem de grafite aqui na Gameleira”, comentou.

Segundo a coordenação do evento, a 4ª Edição do Festival Acre Graffiti – Uma celebração da Arte Urbana e da Cultura recebeu este ano mais de 700 inscrições, e tem como tema “Floresta Marginal: a arte que ecoa”.

Veja o vídeo: