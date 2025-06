Acre realiza primeiro transplante de tecido ósseo e se torna referência no Norte do país

O estado do Acre alcançou um marco inédito na área da saúde pública nesta terça-feira (3), ao realizar os primeiros transplantes de tecido ósseo de sua história. Os procedimentos ocorreram na Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), em Rio Branco, com apoio técnico do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), do Rio de Janeiro.

A equipe médica local, com suporte de especialistas do Into, conduziu três cirurgias pioneiras, sendo uma delas já finalizada com sucesso. A paciente está em recuperação e outros dois procedimentos foram iniciados ainda no mesmo dia. No total, cerca de 30 profissionais atuam diretamente em cada cirurgia, e o número de envolvidos indiretamente pode ultrapassar 300, evidenciando a complexidade da operação.

O governador Gladson Cameli acompanhou os trabalhos e comemorou o avanço. “Mais do que uma conquista técnica, esse é um compromisso com as pessoas. O Acre agora se torna referência nesse tipo de transplante, garantindo tratamento digno, perto de casa”, destacou. Ele também ressaltou que o novo serviço representa economia para os cofres públicos e mais conforto aos pacientes, que não precisam mais viajar para outros estados.

A presidente da Fundhacre, Sóron Steiner, também celebrou o feito. “É um marco histórico que simboliza o cuidado com os nossos pacientes. Com apoio do Into, estamos iniciando uma nova fase de acolhimento e qualidade no atendimento”, afirmou. Ela destacou que a instituição já realiza transplantes de rim, fígado e córnea, e agora amplia sua atuação com a nova modalidade.

O Acre passa a integrar o grupo seleto de estados brasileiros aptos a realizar transplante de tecido ósseo, fortalecendo sua posição como polo de saúde na região Norte. A expectativa é de que o serviço beneficie também pacientes de estados vizinhos, como o Amazonas, a exemplo de um paciente recente vindo do município de Envira.

O transplante de tecido ósseo é indicado em casos de fraturas graves, perdas ósseas decorrentes de tumores, deformidades congênitas ou falhas em procedimentos anteriores. O material implantado pode acelerar a cicatrização e melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

A iniciativa é resultado de um esforço conjunto entre o governo estadual, Fundhacre e Ministério da Saúde, e reforça o compromisso da atual gestão com a valorização da saúde pública e a ampliação do acesso a serviços de alta complexidade no Acre.