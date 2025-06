Acre receberá festival de cinema gratuito do MTST no próximo mês

O Acre será um dos oito estados a receber o festival de cinema promovido pelo Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), com sessões gratuitas em ocupações urbanas e salas tradicionais a partir de julho. A iniciativa faz parte do projeto Cinema Sem-Teto, que terá programações mensais também no Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

O festival tem foco em produções nacionais, incluindo obras realizadas pelo próprio movimento. Entre os destaques da programação estão o documentário “Não Existe Almoço Grátis” e os curtas “Provisório” e “Sem Risco”. O curta-documental “Quarto de Desejo”, produzido pela equipe do MTST de Pernambuco, fará sua estreia nacional durante o festival.

“Ir ao cinema segue sendo muito caro e faltam salas nas periferias”, afirma Ana Paula Perles Ribeiro, coordenadora nacional do MTST. A proposta do projeto é ocupar espaços urbanos com arte e dar visibilidade a histórias contadas a partir das vivências de quem mora nas ocupações.

Em outros estados, o Cinema Sem-Teto contará com estrutura fixa ou mostras itinerantes. Em São Paulo, haverá uma sala permanente na ocupação Elza Soares, na Vila Mariana. Recife terá sessões ao ar livre e nas salas da Fundação Joaquim Nabuco e do Cinema São Luiz. No Rio de Janeiro, as exibições ocorrerão na ocupação Povo Maravilha, e em Porto Alegre, na Ocupação Maria da Conceição Tavares.