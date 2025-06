Acre registra crescimento expressivo na produção pecuária no 1º trimestre de 2025

O Acre se destacou entre os estados brasileiros com maior avanço na produção pecuária no primeiro trimestre de 2025, conforme dados divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira (11). O estado apresentou um crescimento de 16,3% no abate de bovinos em comparação ao mesmo período de 2024, saltando de 131.664 para 153.089 cabeças. Também houve aumento de 12,6% no peso das carcaças, além de avanços na produção de leite cru (alta de 1,9%) e de ovos de galinha (crescimento de 40,9%).

Esse desempenho é atribuído ao fortalecimento das ações de fiscalização e inspeção do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf), com destaque para a adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA). A mudança permitiu que os produtos inspecionados no estado ganhassem autorização para comercialização nacional. Além da reformulação das normas, houve reforço na equipe técnica, modernização dos sistemas com o uso do Sisdaf e intensificação da presença de fiscais nas indústrias e abatedouros.

Segundo a chefe da Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Idaf, Carolina Barquete, esse avanço cria novas oportunidades de mercado para o setor produtivo local, como já acontece com as indústrias Acreaves e Frigorífico Boi Bom, que aderiram ao sistema. Ela avalia que o processo de adesão ao Sisbi-POA é um marco para o estado e pode se tornar estratégico para impulsionar o crescimento econômico da agropecuária acreana nos próximos anos.