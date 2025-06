Acre registra mais de 12 mil atendimentos por síndrome gripal em 2025, aponta boletim

O Acre registrou, até o mês de maio de 2025, um total de 12.743 atendimentos por síndrome gripal nas três unidades de referência do estado. O número é menor que o registrado no mesmo período de 2023, que somou 13.289 casos, mas ainda superior aos 12.032 atendimentos feitos em 2024.

De acordo com o Boletim Epidemiológico de Síndromes Respiratórias nº 18/2025, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), a faixa etária que mais buscou atendimento nas unidades sentinelas este ano foi a de 20 a 29 anos, a maioria com casos de síndrome gripal sem gravidade.

O levantamento também identificou os principais vírus respiratórios em circulação no estado. Entre eles estão o Rinovírus, responsável por resfriados comuns; o Sars-CoV-2, causador da Covid-19; o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), que costuma afetar principalmente crianças e idosos; além dos vírus da gripe, Influenza A e B, e o Adenovírus.

As informações são baseadas nos atendimentos realizados nas três unidades sentinelas do Acre, UPA do 2º Distrito, em Rio Branco, Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia, e UPA Jacques Pereira, em Cruzeiro do Sul.

Internações por SRAG

Quando se trata de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), os hospitais que mais registraram internações no estado foram o Hospital Infantil Iolanda Costa e Silva, em Rio Branco, o Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, e o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB).

Durante o período analisado, de janeiro até maio de 2025, os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) registrados nos hospitais do Acre mostraram a circulação de vários vírus respiratórios, como o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), Rinovírus, Sars-CoV-2 (Covid-19), Adenovírus, além dos vírus da gripe Influenza A e B. O boletim também destaca que muitos casos de SRAG acabaram não tendo a causa identificada.