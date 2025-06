Acre registra mais de 3 mil casos de Covid-19 em 2025; mulheres são mais de 62% dos infectados

O Acre voltou a registrar um aumento significativo de casos de covid-19 em 2025, conforme aponta o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde. De janeiro até a 25ª semana epidemiológica deste ano, já foram confirmados 3.463 casos da doença em todo o estado.

Os dados reforçam que, mesmo após o período mais crítico da pandemia, o coronavírus continua circulando, principalmente entre a população adulta. Segundo o levantamento, entre 2023 e 2025, a maioria dos casos confirmados está concentrada na faixa etária de 40 a 49 anos, tanto em homens quanto em mulheres. No entanto, o número de casos entre as mulheres se destaca: elas representam 62,4% das confirmações no período.

Ainda de acordo com o boletim, a maior parte das pessoas infectadas em 2025 se autodeclara parda, o que corresponde a 69,2% dos casos. Na sequência, estão pessoas amarelas (12,8%), brancas (11,1%), pretas (2,3%) e indígenas (0,4%).

Mortes e letalidade

Em relação às mortes, o Acre registrou 20 óbitos por covid-19 somente em 2025, até o fechamento da 25ª semana. Desde 2023, o estado acumula 74 mortes em decorrência da doença. A maioria dos óbitos ocorreu entre pessoas com mais de 60 anos de idade. Do total, 36 eram homens e 38 mulheres, sendo que 66,2% das vítimas apresentavam comorbidades.

O Acre mantém uma taxa de letalidade de 0,5% e um coeficiente de mortalidade de 8,3 mortes a cada 100 mil habitantes no período de 2023 a 2025. O município de Bujari lidera em indicadores negativos, com o maior coeficiente de mortalidade (28,8) e também a maior letalidade, que chega a 7,5%.

Incidência da doença

Apesar de o estado apresentar uma incidência de 387,2 casos por 100 mil habitantes em 2025, algumas regiões enfrentam uma situação mais preocupante. O município de Acrelândia tem o maior índice do Acre, com 1.284,7 casos por 100 mil habitantes registrados só neste ano.

No acumulado entre 2023 e 2025, a incidência estadual da covid-19 ficou em 1.824,1 casos a cada 100 mil habitantes, com Acrelândia, novamente, sendo o município com maior incidência proporcional, ultrapassando os 3.718 casos por 100 mil habitantes no período.

Situação geral desde o início da pandemia

Desde o começo da pandemia, o Acre já notificou 427.913 casos suspeitos de covid-19. Desses, 174.831 foram confirmados e 251.260 descartados. Apesar dos avanços na vacinação e no tratamento, o cenário demonstra que o vírus continua em circulação e exige atenção, principalmente entre as pessoas mais vulneráveis, como os idosos e aqueles com doenças preexistentes.

A Secretaria de Saúde reforça a importância da vacinação, do uso de máscaras em ambientes de alto risco e de manter as medidas de prevenção, especialmente em municípios com maior incidência da doença.