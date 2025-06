Acre registra uma das menores taxas de católicos do Brasil, aponta Censo do IBGE

O Censo Demográfico de 2022, divulgado pelo IBGE, revelou uma mudança significativa na configuração religiosa do Brasil e o Acre ocupa uma posição de destaque nesse novo cenário. Com apenas 38,9% da população se identificando como católica, o estado está entre os que apresentam as menores taxas de católicos do país, bem abaixo da média nacional de 56,7%.

Ao lado do Rio de Janeiro e de Roraima, o Acre representa uma mudança no perfil religioso brasileiro, com um claro recuo da presença católica e o avanço de outras crenças. Em contraste, estados como o Piauí mantêm um perfil mais tradicional, com 77,4% de católicos, liderando o ranking nacional.

Por outro lado, o Acre também lidera em outro aspecto: 44,4% da população se declara evangélica, o maior índice entre todos os estados brasileiros. Essa ascensão dos evangélicos, aliada à diminuição dos católicos, transforma a paisagem espiritual acreana e exemplifica as tendências que vêm se consolidando em várias regiões do país.

Segundo o IBGE, esses dados refletem a crescente diversidade e pluralidade religiosa no Brasil. Em estados como Roraima, por exemplo, há ainda forte presença de crenças indígenas, afro-brasileiras e de pessoas sem religião. No Acre, a predominância evangélica aponta para uma nova configuração religiosa que redefine hábitos, valores e influências culturais na sociedade local.