Acre se destaca entre os estados com menor desigualdade de renda do país, diz IBGE

O Acre alcançou uma posição de destaque no Ranking de Competitividade dos Estados 2025, ficando entre os cinco estados com menor desigualdade de renda no Brasil, segundo o Centro de Liderança Pública (CLP), com base em dados do IBGE. Com Índice de Gini de 0,45, o estado superou unidades da federação mais populosas e industrializadas, sendo superado apenas por Paraná, Mato Grosso, Rondônia e Santa Catarina. O indicador integra o pilar de Sustentabilidade Social da pesquisa, avaliando o esforço dos governos para reduzir vulnerabilidades e promover inclusão.

Para o governador Gladson Camelí, o resultado é reflexo de uma gestão comprometida com o desenvolvimento humano e social. Nos últimos anos, o governo estadual investiu em grandes obras de infraestrutura, como a duplicação da AC-405 e a construção de pontes estratégicas, além de ampliar programas sociais, contratar servidores e entregar títulos de propriedade urbana e rural. Esses investimentos foram viabilizados pelo fortalecimento da arrecadação estadual, que somou mais de R$ 12 bilhões entre 2019 e 2025.

Além dos avanços sociais, o Acre também registrou crescimento no setor produtivo, com aumento das exportações e expansão do agronegócio com destaque para café, soja, cacau, mel e proteína animal. No cenário internacional, o estado mantém protagonismo nas pautas ambientais e climáticas, liderando iniciativas de economia verde, como o REDD+, e presidindo a Força-Tarefa dos Governadores para Clima e Floresta. Para Cameli, o desafio agora é consolidar os resultados e ampliar as políticas públicas que garantem dignidade e oportunidades para toda a população.