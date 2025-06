Acre tem 24 agências dos correios atendendo pessoas afetadas pelos descontos no INSS

Desde o dia 30 de maio, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ganharam uma nova alternativa para resolver problemas relacionados a descontos associativos não autorizados em seus benefícios. Agora, é possível consultar, contestar e acompanhar a análise desses descontos de forma presencial em mais de cinco mil agências dos Correios em todo o Brasil.

No Acre, 24 agências dos Correios estão habilitadas para oferecer o serviço gratuitamente, atendendo aos 22 municípios do estado. A capital, Rio Branco, concentra o maior número de unidades, com três pontos de atendimento. Nas demais cidades acreanas, há uma agência disponível em cada município.

A iniciativa é voltada especialmente para pessoas com dificuldade de acesso aos canais digitais, como o aplicativo Meu INSS ou a Central 135. A proposta é garantir mais inclusão, com um atendimento humanizado e acessível, principalmente em localidades onde não há unidades fixas do INSS.

Segundo o presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, a medida busca justamente alcançar quem mais precisa.

“Nosso objetivo é garantir que ninguém fique de fora. Por isso, a parceria com os Correios é estratégica. É esse atendimento mais humano e próximo que o nosso público merece e precisa”, afirmou.

Nas unidades participantes, aposentados e pensionistas podem: Consultar se há descontos em seus benefícios; Contestar descontos não autorizados; Confirmar descontos autorizados; Acompanhar o resultado da contestação (disponível em até 15 dias úteis); Analisar documentos enviados por associações; e Receber um protocolo com orientações para acompanhamento via aplicativo ou Central 135.

Além disso, a parceria prevê rigorosos protocolos de segurança, com atendimento exclusivo feito por profissionais treinados, dentro das agências dos Correios. Todos os dados dos beneficiários são protegidos com base na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo confidencialidade e rastreabilidade das informações.

Para locais ainda não contemplados com agências habilitadas, estão sendo planejadas ações itinerantes e mutirões de atendimento, com o objetivo de garantir que nenhum beneficiário do INSS fique sem acesso ao serviço.

O INSS reforça que nenhum servidor ou representante dos Correios está autorizado a realizar atendimentos em domicílio. Os únicos canais oficiais de atendimento são: Aplicativo Meu INSS; Site meu.inss.gov.br; Central 135; e Agências habilitadas dos Correios.