Acre tem tempo estável neste domingo, com poucas chances de chuvas e frio a noite, informa previsão

A incursão de ar frio, de origem polar, deixa o tempo bom, com poucas chances de chuvas e poucas nuvens, com noite fria neste domingo (1), no Acre, segundo o portão O Tempo Aqui.

Na capital, Brasileia e Sena Madureira, umidade relativa do ar mínima varia entre 35 e 45%, durante a tarde, e a máxima, entre 80 e 90%, ao amanhecer. Os ventos sopram, entre fracos e calmos, com rajadas moderadass, da direção sudeste e eventuais variações do sul.

Sobre a possibilidade de alagações do Rio Acre, o portal destaca que no momento, não há a menor possibilidade de se prever, com consistência científica, se haverá ou não enchentes e cheias alarmantes causadas pelo transbordamento.

Veja as temperaturas em todos os municípios:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 16 e 18ºC, e máximas, entre 28 e 30ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 15 e 17ºC, e máximas, entre 29 e 31ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 17 e 18ºC, e máximas, entre 28 e 30ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano,com mínimas oscilando entre 17 e 19ºC, ao amanhecer, e máximas, entre 29 e 31ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 18ºC e 20ºC, e máximas, entre 30 e 32ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 18 e 20ºC, e máximas, entre 29 e 31ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 17 e 19ºC, e máximas, entre 29 e 31ºC.