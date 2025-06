Acreana disputa etapas do Mundial de Vôlei de Praia na China

A atleta acreana Quemile Souza, de 29 anos, embarcou na noite desta quinta-feira (5) rumo à China para disputar duas etapas Futures do Beach Pro Tour, torneio que integra o Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Quemile viaja ao lado da mineira Manu Cardoso, com quem forma a única dupla brasileira confirmada nas competições.

A dupla partiu de São Paulo com escala na França e previsão de chegada à China na tarde de sábado (7). O primeiro compromisso será em Qingdao, entre os dias 12 e 15 de junho, com estreia marcada para o dia 13. Na sequência, as atletas disputarão a etapa de Qidong, entre os dias 19 e 22.

Em entrevista ao ge, Quemile destacou a importância da participação no torneio. “Será uma experiência incrível representar nossa nação a nível mundial, sem dúvidas uma oportunidade de crescimento. Nosso objetivo é trazer medalhas para o Brasil e Acre”, disse.

A vaga direta na fase principal das etapas foi conquistada graças ao bronze obtido pela dupla na etapa Futures de Maricá (RJ), em dezembro de 2024. A colocação, somada aos pontos no ranking internacional, garantiu Quemile e Manu entre as 12 principais duplas da competição.