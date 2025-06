Acreana é aprovada em universidade da Espanha e lança rifa para realizar sonho; veja como ajudar

Contil

*DESTAQUE

As irmãs Robertha e Raquel Moura brilharam nos domínios do Poder Legislativo, Estadual nesta quarta, 4, ao receberem menção honrosa em nome da família e da TV Gazeta, pelos 50 anos da Expoacre. Um reconhecimento merecidíssimo à história de compromisso com a comunicação acreana.

PARABÉNS

Terça-feira foi dia de brindar a vida de Hilzelia Formigueri, que celebrou mais um ano com um jantar pra lá de especial entre amigas no restaurante Jarude. No cardápio da noite: afeto, risadas e muito carinho! Hurrruuuuu!

SANTANDER TOP ESPAÑA

Uma salva de palmas para a determinada Iris Moraes, estudante do curso de nutrição da Faculdade Unimeta, a única acreana contemplada em processo seletivo para estudar na Universidade de Salamanca, na Espanha! Um feito gigante que merece todo nosso apoio. Quer saber como ajudar essa jovem que nos representa com garra e inteligência? Vá até o Instagram dela: @iriscmrs e confira! Vamos comprar um bilhete da rifa para ajudá-la.

BDAY

E por falar em idade nova , a nutricionista Samara Abrahão também esteve em clima de festa esta semana, celebrando a nova idade cercada pela família. Vivas a ela, que nutre vidas com ciência e carinho!

BODAS

No último sábado, na Capital paulistana, aconteceu o lindo casamento dos médicos Lohane Rosa Bayma e Helder Di Vasco. A noiva, filha da querida pediatra Fátima Rosa, estava deslumbrante e cuidou pessoalmente de cada detalhe do grande dia. A cerimônia aconteceu na charmosa Paróquia Nossa Senhora do Brasil, seguida de recepção de sonhos na Casa Bisutti. De Rio Branco, amigos íntimos da família fizeram questão de prestigiar! Très chic! Confiram alguns flashes.

SHOW

Já aqui em nossa Capital, o sábado foi de pura animação! As queridas Sawana Carvalho , Patrícia Mendes, Karen Mesquita, Cleide Pinheiro e Joisse Andrade, curtiram até altas horas o show contagiante do grupo Menos é Mais, que fez bonito e colocou todo mundo pra dançar. Show de bola, meninas!

TEEN VIBES!

Parabéns para a doce e meiga Débora Pinheiro, que comemorou seu aniversário em família no dia 1º de junho. Que venham muitos sonhos realizados!

E os parabéns também vão para a futura médica Mariana Andrade, que celebrou nova idade no dia 4. Saúde, sucesso e muitas alegrias!