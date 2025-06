Acreana ganha destaque nacional ao filmar casamentos de famosos como Virgínia e Zé Felipe

Rayla Cerqueira da Silva, natural de Cruzeiro do Sul, no Acre, é um exemplo inspirador de talento acreano que conquistou reconhecimento nacional e internacional no segmento audiovisual. Aos 26 anos, ela comanda a empresa Griffith Films, especializada em filmagens e fotografias de eventos de alto padrão, com sede em Florianópolis (SC).

A trajetória de Rayla começou cedo. Ela deixou Cruzeiro do Sul ainda criança, aos 2 anos de idade, rumo a Manaus, onde viveu por 15 anos. Depois, seguiu para Florianópolis, onde iniciou uma nova fase de sua vida ao se casar e fundar a empresa que hoje é referência em seu setor. A Griffith Films rapidamente se destacou pela excelência técnica e estética de seus trabalhos, ganhando espaço em eventos de grande porte por todo o Brasil, e até fora do país.

O impulso definitivo para o crescimento da empresa veio durante uma cobertura em Goiânia, onde Rayla foi contratada por uma vizinha influente, com forte rede de contatos. Desde então, sua produtora passou a cobrir casamentos luxuosos e celebrações em diferentes estados brasileiros. No último ano, inclusive, a equipe esteve na Itália, registrando uma cerimônia internacional.

Entre os momentos de maior visibilidade da empresa está a cobertura de eventos da influenciadora Virgínia Fonseca, do cantor Zé Felipe e da família do sertanejo Leonardo, nomes de destaque no cenário artístico e social brasileiro. A confiança desses clientes ajudou a consolidar a Griffith Films como uma das produtoras mais requisitadas do segmento.

Apesar de todo o sucesso e da intensa rotina profissional, Rayla não esquece suas raízes. Seu pai, Valderli Bussons, que ainda reside no bairro da Lagoa, em Cruzeiro do Sul, expressa com orgulho a trajetória da filha: “Ela saiu de Cruzeiro do Sul ainda muito nova, mas nunca esqueceu de onde veio. Ver tudo o que ela conquistou é motivo de muita alegria pra mim. É uma filha batalhadora, talentosa e muito dedicada”, afirmou, emocionado.

Rayla Cerqueira é mais uma prova de que o talento do povo acreano pode ultrapassar fronteiras, levar histórias além das margens do Rio Juruá e transformar sonhos em realidade, com foco, trabalho e orgulho de suas origens.