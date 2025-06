Acreana grava com Tirulipa após ganhar R$ 1 milhão em sorteio; veja vídeo

A acreana Eulani Roberto vive um momento inesquecível. Após ser anunciada como a 50ª ganhadora do prêmio de R$ 1 milhão no sorteio realizado pelo perfil Pix do Milhão, no Instagram, ela se reuniu com o humorista Tirulipa e a equipe responsável pela campanha nesta sexta-feira (20) para gravar novos conteúdos e celebrar a vitória.

Relembre: Acreana é avisada em live que ganhou R$ 1 milhão em sorteio do Instagram; veja vídeo

O anúncio original aconteceu no dia 30 de maio, durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Eulani, visivelmente emocionada, recebeu a notícia em meio a lágrimas e agradecimentos, surpreendendo milhares de internautas que acompanhavam a live.

A acreana venceu a disputa ao participar pelo link de Tirulipa, um dos artistas parceiros da ação. “Confiar e comprar”, disse ela, em uma mensagem enviada aos conterrâneos do Acre, incentivando a participação nas campanhas.

Nesta sexta-feira (20), além da presença de Eulani nas redes sociais do Pix do Milhão, a organização também promove um novo sorteio com um carro zero quilômetro como prêmio.

