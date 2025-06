Acreana Lohana Martins é eleita 2ª Princesa no concurso Rainha do Peão Brasil 2025

A acreana Lohana Martins, Rainha do Rodeio da Expoacre 2023, conquistou o título de 2ª Princesa no concurso Rainha do Peão Brasil 2025, realizado no último sábado (14) em Barretos, São Paulo.

O evento reuniu candidatas de todo o país e é um dos mais tradicionais do circuito country nacional. Lohana se destacou pela simpatia, desenvoltura e representatividade, levando o nome do Acre ao pódio.

Além dela, também foram eleitas @cana.amaralll, @cisa_bellesoareslima e @karoll.cecilia como representantes oficiais do rodeio brasileiro.

O concurso, realizado anualmente, tem como objetivo valorizar a presença feminina nas festas de peão e fortalecer o empoderamento dentro do universo country. A conquista reafirma a força e a representatividade do Acre em eventos de projeção nacional.