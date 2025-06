Acreano de 39 anos morre atropelado por duas carretas enquanto caminhava na BR-364

Um grave acidente registrado na noite do último sábado (31), na BR-364, em Jaru (RO), resultou na morte trágica de Saulo da Silva Pinheiro, de 39 anos. A vítima foi atropelada por uma carreta enquanto caminhava pela rodovia e, em seguida, teve o corpo atingido por outro veículo de carga que passou por cima de seus restos mortais.

O impacto da cena mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal, que isolaram o local até a chegada da perícia técnico-científica. Após os procedimentos, o corpo foi levado para a funerária de plantão, sem nenhum documento que ajudasse na identificação.

Somente na madrugada desta segunda-feira (2), a identidade de Saulo foi confirmada após um esforço conjunto da funerária, da assistente social do Hospital Municipal de Jaru e de portais de notícias locais. Familiares, residentes no estado do Acre, desconfiaram que o desaparecimento recente de Saulo pudesse ter ligação com o acidente ocorrido em Rondônia. A suspeita se fortaleceu após contato com os serviços sociais e funerários, culminando na confirmação da identidade por meio do cruzamento de informações.

De acordo com relatos da família, Saulo sofria de graves transtornos psicológicos e já havia passado por internações compulsórias em diversas ocasiões. Ele não aceitava o tratamento médico, o que aumentava sua vulnerabilidade. Os parentes acreditam que ele possa ter saído do Acre a pé, percorrendo centenas de quilômetros até a região de Jaru ou Ji-Paraná, onde o acidente ocorreu.

Diante da tragédia, a família ainda avalia se realizará o translado do corpo para o Acre ou se viajará até Rondônia para prestar as últimas homenagens a Saulo, que teve sua trajetória marcada por desafios emocionais e um desfecho doloroso.