Acreanos se dividem sobre chances dos brasileiros no Mundial de Clubes: ‘Dá pra passar’ ou ‘não tem chance’?

Com quatro representantes do Brasil na disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, os acreanos acompanham de perto o desempenho das equipes e dividem opiniões sobre as chances de sucesso contra os times europeus. O torneio, que reúne grandes clubes do futebol mundial, já começou a movimentar a torcida local.

Na rodada mais recente, o Palmeiras ficou no empate em 0 a 0 com o Porto, de Portugal, em um jogo no qual apresentou melhor desempenho em campo. Já o Botafogo conquistou uma vitória suada sobre o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, por 2 a 1. Para hoje (16), a expectativa está na estreia do Flamengo, que enfrenta o Espérance, da Tunísia. Amanhã (17), será a vez do Fluminense, que estreia contra o Borussia Dortmund, da Alemanha.

Ao serem questionados sobre as possibilidades dos clubes brasileiros no torneio, os torcedores do Acre deram respostas variadas. “Acredito, sempre tem um milagre”, afirmou um corintiano, demonstrando esperança. Leandro, torcedor do Flamengo, se mostrou otimista: “Acho que dá pra passar de fase”. O palmeirense Juan foi mais cauteloso: “Tenho que ser sincero, vai chegar no máximo nas quartas”. Já um soldado, torcedor do Vitória da Bahia, avaliou de forma mais crítica: “Tem que falar a realidade, os times brasileiros não tem chance”.

Além das opiniões nas ruas, a movimentação no comércio local reflete o clima da competição. De acordo com Igor, vendedor na região central de Rio Branco, a procura por camisetas de clubes brasileiros e europeus aumentou nos últimos dias. “O pessoal está animado, todo mundo querendo camiseta para torcer”, contou.