Acrobata de 28 anos morre após cair de piscina com borda infinita; entenda

No último sábado (31/05), a acrobata Veronika Kobzova, de 28 anos, teve um fim trágico. A jovem morreu após pisar em falso na borda de uma piscina infinita e cair de uma altura de aproximadamente 15 metros, durante sua hospedagem em uma mansão na Tailândia.

Como aconteceu a tragédia?

A acrobata estava em uma mansão com o namorado e amigos quando, segundo informações da emissora Phuket News, à noite, decidiu descansar próxima à piscina. Em determinado momento, ela foi até a borda e acabou caindo. As amigas que estavam na casa, a ucraniana Karina Zemlianlina e a tailandesa Mesinya Kunasangkam, correram para ajudá-la e ligaram para o serviço de emergência imediatamente.

Após uma hora de sua queda, a acrobata não resistiu aos ferimentos e faleceu, às 03h30, com diversos ferimentos e machucados tanto na cabeça quanto no queixo. Os familiares de Veronika se manifestaram. “Em um trágico acidente, minha sobrinha Veronika Kobzova faleceu. Ela caiu de uma altura de 15 metros. Jovem, bonita, bem-sucedida, e agora uma perda tão terrível. Veronika, sempre nos lembraremos de você. Eu te amo. Nossa família inteira está de luto”, disse Mykola Kobzov, tio da jovem e diretor do tradicional Circo Kobzov.

A acrobata vinha de uma família circense da Ucrânia e além de realizar apresentações em circos, Veronika realizava aluns espetáculos em casa noturnas. A polícia tailandesa segue investigando a morte da jovem, mas não há suspeita de assassinato.

Segundo a mídia local, o ambiente era agradável no terraço. “Ela pisou em falso na borda da piscina no terraço, caindo do terceiro andar em um beco estreito abaixo”.

MODELO DE 19 ANOS MORRE APÓS ATAQUE DE PÂNICO

No dia 28 de maio um trágico acidente chocou a Sérvia, país da península dos Bálcãs, no sudeste da Europa. A modelo Tijana Radonjic, de 19 anos, sofreu um ataque de pânico durante um voo de parasailing. A jovem soltou o cinto de segurança e acabou despencando de uma altura de 50 metros. Leia mais!