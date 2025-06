Acrobata morre após cair de borda infinita de piscina com 15m

Uma turista ucraniana morreu após cair de uma altura de 15 metros na região de Chalong, em Phuket, na Tailândia. A acrobata Veronika Kobzova, de 28 anos, estava hospedada em uma mansão, com o namorado e amigos, quando caiu da borda infinita da piscina.

De acordo com a imprensa local, o acidente aconteceu no último sábado (31/5). A mulher “deu um passo em falso” e caiu em um beco.

A vítima foi declarada morta menos de uma hora após a queda, às 3h30, com ferimentos graves na cabeça e no queixo. O caso é investigado pela polícia tailandesa.

“O ambiente agradável no terraço e o encanto de uma caminhada à beira da piscina culminaram em um perigo não intencional. Ela pisou em falso na borda da piscina no terraço, caindo do terceiro andar em um beco estreito abaixo”, contou a mídia local.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Reprodução/Instagram 2 de 4

Veronika é de uma tradicional família circense

Reprodução/Instagram 3 de 4

Caso aconteceu em Chalong, em Phuket, na Tailândia

Reprodução 4 de 4

Polícia tailandesa investiga a morte da acrobata

Reprodução/Chalong Police

Leia também

Leia também

Conforme a imprensa tailandesa, duas mulheres que também estavam na casa, a ucrainana Karina Zemlianlina e a tailandesa Mesinya Kunasangkam, tentaram socorrer Veronika e chamaram imediatamente uma ambulância.

Veronika pertencia a uma famosa família circense na Ucrânia. Além de se apresentar em circos, a ucraniana também levava a sua arte para números em casas noturnas na ex-república soviética.

“Em um trágico acidente, minha sobrinha Veronika Kobzova faleceu. Ela caiu de uma altura de 15 metros. Jovem, bonita, bem-sucedida, e agora uma perda tão terrível. Veronika, sempre nos lembraremos de você. Eu te amo. Nossa família inteira está de luto”, disse Mykola Kobzov, tio da vítima e diretor do tradicional Circo Kobzov.