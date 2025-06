Activision alega que anúncios dentro de Call of Duty foram acidentais

Nos últimos dias, a Activision deu o que falar depois de introduzir anúncios de microtransações nos loadings de Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone. Após receber críticas pesadas da comunidade, a companhia se pronunciou alegando ter sido um erro da interface.

“Um teste de recurso de interface que exibia conteúdo da loja nos menus de carregamento foi publicado por engano na atualização da Temporada 4. Este recurso foi removido do jogo” consta no comunicado.

