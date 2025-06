Acusado de assassinato que fugiu em audiência de custódia segue desaparecido no interior do Acre

O suspeito de matar homem a facadas, Francisco Jailson Silva da Costa, de 31 anos, em Rodrigues Alves, no interior do Acre, segue desaparecido após fugir da audiência de custódia, realizada no Fórum Criminal da Comarca do município na última sexta-feira (13).

Segundo informações, ele é acusado de assassinar Daniel Saraiva de Mendonça, também de 31 anos, e conseguiu escapar quando era escoltado para uma viatura da Polícia Civil.

Após a fuga, Francisco desceu o barranco do Rio Juruá, adentrando uma área de mata e não foi mais visto. Durante a audiência, foi solicitado que as mãos do suspeito fossem algemadas para frente e não para trás, como estavam. Ele teve a prisão preventiva decretada na ocasião.

A vitima, Daniel Saraiva de Mendonça, foi encontrado morto pelo próprio irmão na manhã da quinta-feira (12), no bairro São Francisco, em Rodrigues Alves. De acordo com a Polícia Civil, Daniel e Francisco passaram a noite consumindo bebidas alcoólicas e drogas ilícitas.