Acusado de matar ex-mulher a facadas na frente da filha vai a júri popular em Rio Branco

A Justiça do Acre decidiu que Jairton Silveira Bezerra, de 45 anos, será julgado por júri popular pelo assassinato de sua ex-companheira, Paula Gomes da Costa, de 33 anos. O crime aconteceu no dia 27 de outubro de 2023, no Loteamento Juarez Távora, em Rio Branco.

De acordo com a investigação, Paula foi morta a facadas na presença da filha e do pai do acusado. Jairton não aceitava o fim do relacionamento e atacou a vítima de forma violenta, mesmo já estando sob medidas protetivas.

Preso desde o dia 3 de novembro, após se entregar na Delegacia da Mulher, Jairton teve a prisão preventiva mantida. Na decisão, o juiz Alesson Braz destacou que os motivos que levaram à prisão continuam válidos, como a gravidade do crime e o risco de novos atos violentos.

Além do feminicídio, o réu responde por ter cometido o crime na frente da filha e por desobedecer ordens judiciais. A data do julgamento ainda não foi definida, mas o processo segue com prioridade e deve ser concluído ainda este ano.