Acusou a filha? Mãe de Virginia se pronuncia sobre dívidas e penhora de bens

Virgina Fonseca está no outro lado do mundo curtindo uma viagem e foi surpreendida com a notícia de que seus bens serão penhorados por conta de dívidas. Segundo a influenciadora, um de seus imóveis em Londrina, no Paraná, estava sob a responsabilidade de Margareth Serrão, que esqueceu de quitar as contas.

Nos stories, a famosa explicou que a notícia é verdadeira e que a mãe acreditou que a responsabilidade de pagar o IPTU do local, que estava atrasado há mais de 5 anos, era da imobiliária. “Alguém mais está tendo dificuldade em criar sua mãe? A mulher não escuta”, brincou a famosa.

Pronunciamento de Margareth

Após Virginia expor o caso, a mãe tentou se explicar respondendo à postagem da filha. “Beleza, fez bem, a culpa foi e não foi minha, a imobiliária nunca me passou isso e eu fiquei tranquila”, comentou.