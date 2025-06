Adem confirma vinda do presidente da CBF ao Acre em julho para dialogar com clubes

Nesta segunda-feira (23), foi confirmado que o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud, estará em Rio Branco no dia 2 de julho para uma agenda institucional que inclui visitas a estruturas esportivas e encontros com dirigentes locais. A confirmação foi feita pelo presidente da Federação de Futebol do Acre (FFAC), Adem Araújo.

Durante a visita, Samir conhecerá a sede da FFAC, localizada ao lado do Estádio Florestão, e acompanhará o andamento das obras do Legado da Copa, em construção nas proximidades do Estádio Florestinha. Esses espaços representam importantes investimentos na infraestrutura esportiva do estado.

A programação também prevê um almoço com os presidentes dos clubes acreanos filiados à FFAC. O momento será dedicado ao diálogo sobre os desafios e oportunidades para o fortalecimento do futebol no estado.

Esta será a primeira visita oficial de Samir Xaud ao Acre desde que assumiu o comando da CBF há menos de um mês. A expectativa é que a presença do dirigente nacional ajude a dar visibilidade às iniciativas locais e abra portas para futuras parcerias e melhorias no esporte acreano.