Adolescente com câncer na perna sofre bullying em escola no Entorno

Uma adolescente de 14 anos, em tratamento contra um câncer na perna, tem sido vítima de constantes episódios de bullying em uma escola pública de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal.

A aluna do 9º ano da Escola Estadual Osfaya, convive com a doença há dois anos e relata que as agressões começaram há cerca de três meses.

Leia também

As ofensas partem, segundo a família, de duas colegas de classe, ambas de 15 anos. A menina usa uma prótese na perna devido ao tratamento contra um osteossarcoma — um tipo de tumor ósseo — e, agora, além das dificuldades de saúde, tem enfrentado humilhações frequentes no ambiente escolar.

“Chamam ela de manca, pneu careca e gritam: ‘Lá vem a desgraça’ quando ela chega. Fazem piadas do jeito que ela anda e do cabelo dela, que ainda está crescendo por conta da quimioterapia”, relata a mãe da adolescente, com indignação.

Escute depoimento:

Desde então, o quadro psicológico da adolescente se agravou. “Ela não está conseguindo dormir, não quer mais ir à escola, se sente triste, insegura e muito humilhada”, contou a irmã da garota. Na última terça-feira (3/6), a família precisou buscar ajuda no Centro de Atenção Psicossocial (Caps) do município.

A menina faz acompanhamento no Hospital da Criança de Brasília (HCB) e na Rede Sarah desde outubro de 2023. O Conselho Tutelar informa, em nota, que está acompanhando o caso de perto e que todas as medidas necessárias, dentro de suas atribuições legais, estão sendo adotadas para garantir a proteção dos direitos da criança e do adolescente envolvidos.

O Metrópoles também procurou a direção da Escola Estadual Osfaya e a Secretaria de Estado da Educação de Goiás. Em nota, a unidade de saúde disse que a direção “não foi informada pela família sobre a ocorrência do bullying e só ficou sabendo do caso a partir da veiculação de um vídeo sobre o assunto pelas redes sociais”.

A Secretaria de Educação de Goiás disse, ainda na nota, que assim que tomou conhecimento da situação, deu início ao processo de apuração dos fatos, com a participação de uma equipe multidisciplinar, formada por inspetores escolares, tutores pedagógicos, assessores pedagógicos por meio da Coordenação Regional de Educação (CRE) de Luziânia”.