Adolescente é atropelado por motocicleta enquanto empinava bicicleta em Rio Branco

Um adolescente de 14 anos foi atropelado por uma motocicleta enquanto empinava sua bicicleta na noite deste sábado (21), na Avenida Ceará, no bairro Abrahão Alab, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, o jovem estava trafegando pela via junto com amigos quando, ao realizar a manobra de empinar a bicicleta — ficando apenas com uma roda no chão — acabou, sem perceber, invadindo a faixa de rolamento por onde passava um motoboy. O motociclista, que trafegava em uma Yamaha Factor de cor vermelha, não conseguiu evitar a colisão e acabou atingindo o ciclista.

Com o impacto, ambos foram arremessados e caíram no asfalto. O adolescente bateu a cabeça no chão e desmaiou logo em seguida. No local da queda, ele permaneceu imóvel até a chegada do socorro. Já o motociclista sofreu escoriações nas mãos, braços e joelho, mas permaneceu no local e prestou assistência ao adolescente, mesmo não tendo sido o causador direto da situação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico para realizar os primeiros atendimentos. Após estabilizar o quadro clínico da vítima, a equipe encaminhou o adolescente ao pronto-socorro de Rio Branco, onde ele deu entrada em estado de saúde estável.

Um dos amigos da vítima, que era maior de idade, acompanhou o jovem até o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

O Policiamento de Trânsito não foi acionado e, por esse motivo, o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) não pôde ser registrado. A bicicleta do adolescente foi recolhida rapidamente pelos amigos e levada para a residência da vítima.

Veja o vídeo: