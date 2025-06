Adolescente de Mâncio Lima desaparece e família pede ajuda para encontrá-lo

A família do adolescente Adrian, morador do município de Mâncio Lima, no interior do Acre, está em busca de informações sobre seu paradeiro. O jovem desapareceu na manhã desta terça-feira (3), e desde então não foi mais visto.

Em uma campanha divulgada nas redes sociais, familiares e amigos pedem que qualquer pessoa que tenha visto Adrian ou saiba de alguma informação relevante entre em contato imediatamente. O apelo foi feito pela mãe do adolescente, Marnizia, que disponibilizou um número de telefone para receber informações.

O cartaz compartilhado na internet, que traz a foto de Adrian destaca o pedido de ajuda à comunidade.

A mãe do adolescente, Marnizia, reforça que qualquer detalhe pode ser fundamental para localizar o filho. As informações podem ser repassadas pelo telefone (68) 99613-4550.