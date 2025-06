Adolescente é apreendido com 21 pedras de crack escondidas na boca

Um adolescente, de idade não divulgada, foi apreendido com 21 pedras de crack escondidas na boca, nessa quarta-feira (19), em Santa Cruz de Minas, cidade localizada a cerca de 160 quilômetros de Juiz de Fora. O caso foi descoberto após a Polícia Militar identificar o jovem em atitude suspeita nas proximidades de um ponto conhecido pelo tráfico de drogas.

Os militares atendiam uma ocorrência de maus-tratos a animais quando o comportamento do adolescente teria chamado atenção. Ele foi abordado, e as drogas, além de R$ 128 em dinheiro acabaram apreendidos. O pai do adolescente foi acionado para acompanhar as diligências.

Os dois foram encaminhados à Polícia Judiciária Estadual de plantão.