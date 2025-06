Adolescente é apreendido por envolvimento em crimes e ligação com facção no Acre

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Geral de Marechal Thaumaturgo, cumpriu no último sábado (14) um mandado de busca e apreensão contra um adolescente de 16 anos, investigado por atos infracionais análogos aos crimes de furto qualificado e tentativa de roubo no município.

Segundo o delegado Marcílio Laurentino, o jovem participou, no mês passado, de um furto a uma distribuidora de bebidas junto com outros indivíduos. No dia seguinte ao crime, o adolescente publicou nas redes sociais fotos ao lado das bebidas furtadas em uma residência. No mesmo local, a Polícia Militar encontrou parte dos produtos subtraídos, além de roupas usadas na ação criminosa.

Ainda de acordo com as investigações, o adolescente também esteve envolvido em uma tentativa de roubo a uma residência, utilizando um rifle de pressão. A vítima reconheceu o infrator durante o inquérito policial.

As autoridades também apuraram que o jovem faz parte de uma facção criminosa e era responsável por aplicar “disciplinas” punições internas impostas por faccionados em moradores da cidade.

Durante o cumprimento do mandado, o rifle usado na tentativa de roubo foi apreendido na casa do adolescente e pertencia ao pai dele. Após a operação, o menor foi transferido, via transporte aéreo, para o Instituto Socioeducativo (ISE) de Cruzeiro do Sul, onde permanecerá internado à disposição da Justiça.