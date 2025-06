Adolescente é flagrado com quase 1 kg de maconha em táxi na BR-364

Na manhã deste domingo (8) a Polícia Militar de Sena Madureira conseguiu realizar mais uma apreensão de entorpecente na BR-364. Um adolescente de apenas 15 anos foi flagrado com uma barra grande de maconha que pesou 951 gramas.

Segundo informações, os militares montaram uma barreira na Rodovia e, em dado momento, pararam um táxi que faz a linha entre Sena e Rio Branco. Ao proceder com a revista na mochila desse adolescente, o produto ilícito foi encontrado. O menor infrator estava transportando a droga de Rio Branco para Sena Madureira.

Em razão do flagrante, ele foi conduzido para a Unidade de Segurança Pública de Sena para os devidos procedimentos. Por conta do ato infracional, o adolescente deverá ser internado no Centro Sócioeducativo Purus.

De acordo com o capitão Fábio Diniz, comandante do 8º BPM, a fiscalização continuará intensa na região de Sena Madureira com a meta de combater tanto o tráfico de drogas quanto outros delitos.