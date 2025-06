Adolescente foge de abordagem policial, atropela família e deixa quatro feridos em Rio Branco

Antônio Gildivan da Silva Macedo, de 54 anos, sua esposa Maria das Dores Santos de Mendonça, de 40 anos, e as duas filhas do casal — uma adolescente de 14 anos e uma criança de 7 — ficaram feridos após serem atropelados por um carro durante uma perseguição policial na noite deste sábado (7), no bairro Ipê, em Rio Branco.

Segundo a Polícia Militar, agentes do Giro realizavam abordagens de rotina na região do Aroeira — Calafate, quando deram voz de parada ao motorista de um Fiat Pálio branco, de placa NXS-5316. O condutor, um adolescente de 16 anos, desobedeceu à ordem e iniciou fuga em alta velocidade pelas ruas do bairro.

Durante o acompanhamento, o menor perdeu o controle da direção ao tentar fazer uma curva na Estrada Dias Martins, após acessar a Alameda Beija-Flor. O veículo invadiu a pista contrária e atingiu quatro motocicletas que estavam estacionadas. Maria, Antônio e as duas filhas haviam acabado de subir nas motos e foram atropelados.

Com o impacto, Maria sofreu fratura exposta na perna esquerda e múltiplas escoriações. Antônio também teve escoriações pelo corpo, assim como as duas filhas do casal.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e enviaram duas ambulâncias de suporte avançado ao local. Os quatro feridos foram levados ao pronto-socorro de Rio Branco e estão em estado de saúde estável.

A área do acidente foi isolada por policiais do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) para a realização da perícia. O adolescente de 16 anos foi apreendido e conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde permanece à disposição da Justiça. Após os trabalhos periciais, o carro e as motocicletas foram removidos do local.