Adolescente morre após ser atropelado por segurança no Rodoanel

Um adolescente de 15 anos morreu após ser atropelado no Rodoanel Mario Covas (SP-021), na zona norte de São Paulo, na manhã do último domingo (15/6). Vinicius Queiroz Bianchi estava praticando cooper com outros dois amigos em uma área fechada para trânsito quando um segurança terceirizado da concessionária da via, que conduzia uma motocicleta, o atropelou.

Vinicius Queiroz fazia aulas de skate em uma escola de São Paulo que publicou um testemunho sobre o que aconteceu no domingo. De acordo com o relato de um dos amigos que estava com ele no Rodoanel, o grupo realizava a atividade física na via por volta das 6h da manhã, “para correr juntos e ver o dia amanhecer”, quando foi surpreendido por uma motocicleta em alta velocidade.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Vinicius Queiroz tinha 15 anos

Reprodução/Instagram 2 de 3

Ele estava em uma área fechada para trânsito no Rodoanel quando foi atropelado

Reprodução/Instagram 3 de 3

Amigos do jovem skatista pedem justiça

Reprodução/Instagram

Quando perceberam a aproximação do segurança, de 53 anos, Vinicius e outro amigo foram juntos para a ponta direita da via e o terceiro amigo foi para a ponta esquerda. Segundo o relato do adolescente que estava ao lado de Vinicius, o segurança jogou a moto em direção aos jovens “com a clara intenção de assustar e intimidar”, mas perdeu controle da direção e atingiu os adolescentes.

Vinicius perdeu a consciência com o impacto, e o amigo, atingido, ligou para a namorada pedindo para que ela acionasse o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) antes de também perder a consciência. O terceiro adolescente, do outro lado da pista, entrou em contato por meio de uma chamada de vídeo com a mãe, que acompanhou tudo à distância.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que as vítimas foram levadas ao Hospital Mandaqui, mas Vinicius não resistiu aos ferimentos. Segundo o amigo que também foi atropelado, o adolescente sofreu traumatismo craniano, entrada de ar na cabeça e fratura no fêmur.

Todas as circunstâncias do ocorrido são apuradas por meio de um inquérito policial instaurado pelo 73º Distrito Policial (Jaçanã). O segurança não foi preso. De acordo com a SSP, a outra vítima já prestou depoimento, além de outras testemunhas.

“A autoridade policial também aguarda os laudos periciais requisitados para análise e segue empenhada na realização de diligências para o completo esclarecimento dos fatos”, diz a nota.

Em entrevista ao Metrópoles, o pai do adolescente, Josué Queiroz dos Santos, afirmou que Vinicius tinha o sonho de ser fotógrafo e skatista profissional, “para correr o mundo”. O jovem era professor de skate e participava de campeonatos do esporte, chegando a ser classificado em 5º lugar na categoria iniciante do Campeonato Paulista em 2023, o que lhe garantiu uma vaga para disputar o Campeonato Brasileiro em Santa Catarina no mesmo ano. Ele não participou da competição, no entanto, porque tinha uma prova da Escola Técnica Estadual (ETEC) no mesmo dia.

“Era um filho maravilhoso, espetacular, atleta. O irmão mais novo dele o tinha como herói”, disse Josué dos Santos. “Estamos destruídos. Só o tempo mesmo, o dia a dia que vai amenizando um pouquinho a perda que tivemos. Não tem como mensurar isso.”

O que diz a empresa de segurança

Em nota ao Metrópoles, a empresa A2 Segurança, da qual o homem de 53 anos que atropelou os adolescentes é funcionário, informou que “lamenta profundamente o ocorrido, solidarizando-se com os familiares”.

De acordo com a empresa, o segurança estava fora do horário de trabalho no momento do ocorrido. “Todas as providências pertinentes à empresa foram imediatamente efetuadas. Foi instaurada sindicância interna para apuração dos fatos, constatando-se, em análise preliminar, que o incidente ocorreu fora do horário de trabalho, durante o trajeto do colaborador até o posto, sendo classificado como acidente de trajeto, com a devida emissão da CAT [Comunicação de Acidente de Trabalho]”.

A A2 afirma ainda que o veículo envolvido era particular do colaborador, já que ele atuava como vigilante fixo, sem uso de veículos no exercício da função.

“A empresa segue à disposição das autoridades e da família, colaborando com a apuração e prestando o suporte necessário”, finaliza a nota.

A concessionária Via Appia – SP Serra, que administra o Rodoanel, também foi procurada, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.

“Uma parte de mim foi embora”

“O Vinicius foi roubado de mim, roubado dos amigos, da família”, diz o testemunho do amigo que também foi atropelado. “Fizemos nosso depoimento [à polícia] e foi visível que falamos a verdade. Eu faria de tudo pelo Vinicius, ajudei e tentei mas não consegui. No momento, só quero justiça. Porque uma parte de mim foi embora, e eu quero justiça!”

A escola Skate é Possível, onde Vinicius fazia aulas, fez uma página em seu próprio site para pedir por justiça no andamento das investigações. “O que pedimos é que esse caso não seja invisibilizado. Que haja uma investigação rigorosa, responsabilização dos envolvidos e, acima de tudo, justiça pela vida de Vinicius.”