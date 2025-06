Adolescentes são resgatadas após passarem três dias em cárcere para trabalho forçado e tentativa de estupro

Três meninas, com idades entre 12 e 13 anos, foram resgatadas neste sábado (7) após ficarem mantidas em cárcere privado por três dias em uma residência no município de Marechal Deodoro, em Alagoas. O suspeito foi preso em flagrante.

De acordo com a Polícia Civil, as adolescentes haviam sido contratadas pelo homem para trabalhar na fabricação de fogos de artifício. No entanto, ao chegarem ao local, foram impedidas de sair e forçadas a realizar atividades sob condições degradantes. As vítimas também sofreram tentativas de abuso sexual.

A situação só veio à tona quando uma das vítimas encontrou um celular escondido e conseguiu enviar uma mensagem de socorro à mãe por meio de uma rede social. A mulher procurou imediatamente a polícia, que deflagrou uma operação para resgatar as jovens.

O homem foi detido e encaminhado à Central de Polícia de Arapiraca, onde foi autuado por tentativa de estupro, cárcere privado e trabalho forçado. As adolescentes foram acolhidas e estão recebendo acompanhamento das autoridades.