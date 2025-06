Advogado pode assumir lugar de Wendell Barbosa na Secretaria de Esportes de Rio Branco

A Secretaria Municipal de Esportes de Rio Branco deve passar por mudanças nos próximos dias. O advogado João Vitor, atual diretor administrativo da pasta, é o nome cotado para assumir oficialmente o comando do setor no lugar do empresário e paratleta de jiu-jitsu Wendell Barbosa.

Ambos são indicações do chamado “bloquinho” da Câmara Municipal, formado pelos vereadores Leôncio Castro e Márcio Mustafá (PSDB), João Paulo Silva (Podemos) e Moacir Junior (Solidariedade). A troca foi solicitada pelos próprios parlamentares, que já comunicaram Wendell sobre seu desligamento.

Inicialmente, o prefeito Tião Bocalom demonstrou resistência à exoneração de Barbosa, mas acabou acatando o pedido do grupo político que o indicou. A saída de Wendell deve ocorrer no final de junho, após a realização do campeonato internacional de jiu-jitsu que acontecerá em Rio Branco, evento que está sob sua coordenação.

Com a mudança, João Vitor, que já atua nos bastidores da secretaria, deve ser oficializado como o novo titular da pasta nos próximos dias.