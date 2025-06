Afonso Roitman da versão original de “Vale Tudo” explica curtida em crítica ao remake

Cássio Gabus Mendes se pronunciou sobre a interação em uma postagem crítica ao remake de “Vale Tudo”. O ator, hoje com 63 anos, interpretou Afonso Roitman na versão original da trama, em 1988. Na atual versão, escrita por Manuela Dias, o herdeiro de Odete Roitman é vivido por Humberto Carrão.

A postagem em questão comparava as duas versões, disparando críticas contra contra a novela das nove da TV Globo. Entre outros comentários negativos, a postagem curtida pelo veterano chamava a adaptação de “lamentável”. Ele, no entanto, rechaçou a polêmica em torno do tema e explicou o ato.

Maria de Fátima (Bella Campos) e César (Cauã Reymond) Solange (Alice Wegmann) e Afonso (Humberto Carrão) em "Vale Tudo" Elenco de "Vale Tudo" Débora Bloch como Odete Roitman em Vale Tudo

“Curti uma coluna de televisão, assim como curto várias outras, afinal, é minha profissão. Surpreendentemente, a mesma coluna abre com uma manchete de que eu teria curtido a postagem e chamando de ‘lamentável’, iniciou Gabus Mendes, nesta quinta-feira (5/6). “Eu nunca disse isso, jamais disse isso”, reforçou.

O ator seguiu negando a crítica contra a versão atual de “Vale Tudo”: “Queria deixar isso bem claro. Realmente, criou-se um pouco de polêmica, e tinha que dar satisfação. Foi uma colocação leviana, antiga e desagradável, sem necessidade de ser feita. Gostaria de deixar bem claro, e agradecer o tempo de vocês que estão me ouvindo”.