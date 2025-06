Agricultor morre após ter a cabeça esmagada por galho durante derrubada de árvore no interior do Acre

O trabalhador rural Roberval Fernandes de Melo, de 51 anos, morreu na manhã de sábado (7) durante a derrubada de uma árvore em uma propriedade rural localizada entre os municípios de Bujari e Sena Madureira, no interior do Acre.

Segundo informações de amigos da vítima, Roberval realizava o corte de uma árvore quando um dos galhos se desprendeu da copa e caiu diretamente sobre sua cabeça. O impacto foi tão forte que causou sua morte instantânea.

Os colegas de trabalho ainda tentaram prestar socorro, mas a vítima não resistiu aos graves ferimentos causados por um traumatismo cranioencefálico com perda de massa encefálica, além de uma fratura fechada no braço esquerdo.

Devido à dificuldade de acesso à região e à falta de comunicação no local, não foi possível acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Militar, por meio do patrulhamento rural, foi informada sobre o ocorrido e confirmou a veracidade do caso.

O Departamento de Polícia Técnico-Científica e a Polícia Militar foram acionados, estiveram no local, isolaram a área para o trabalho da perícia e realizaram a remoção do corpo com o apoio de agentes do Instituto Médico Legal (IML). O corpo foi encaminhado para a sede do IML em Rio Branco, onde passará por exames cadavéricos antes de ser liberado para a família realizar o velório e sepultamento.

O caso será investigado pela Polícia Civil.