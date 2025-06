Agricultura investiga 2 novos casos suspeitos de gripe aviária no RS

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou que duas novas suspeitas de contaminação de aves por gripe aviária foram identificadas no Rio Grande do Sul. Os casos suspeitos, foram reportados ao Mapa, nessa terça-feira (3/6), e envolvem um produtor do município de Teutônia e um frigorífico localizado na cidade de Westfália.

“Foi identificado, novos animais chegaram no abatedouro com alguns sintomas. Uma investigação em andamento”, afirmou Bruno Cotta, secretário do Mapa.

As novas suspeitas estão em municípios vizinhos de Montenegro (RS), onde foi confirmado o primeiro caso da doença, no dia 16 de maio. Até o momento, há um caso confirmado de gripe aviária em granja comercial no país, em Montenegro, no Rio Grande do Sul.

O que está acontecendo

O primeiro caso de Gripe Aviária no Brasil foi detectado no dia 16 de maio, na cidade de Montenegro , no Rio Grande do Sul. Com a confirmação do foco, a granja foi isolada e as aves restantes foram eliminadas.

O Ministério da Agricultura informou, nesta quarta-feira (4/6), que o caso de gripe aviária que estava em investigação em uma granja comercial em Anta Gorda (RS) foi descartado.

Com isso, em mais 14 dias, caso não seja confirmado outro caso, o Brasil poderá se declarar livre de gripe aviária e retomar as negociações comerciais.

Ainda segundo o ministro, atualmente há 21 mercados com restrição total para a compra de carne de aves do Brasil. Outros 14 estão com suspensões no Rio Grande do Sul e quatro em Montenegro.

Auditores que foram ao frigorífico na cidade de Westfália, encontraram animais com alguns sintomas típicos da doença, como secreção ocular e nas narinas, além de problemas com coordenação motora e torcicolo. As aves foram colhidas para investigação laboratorial.

A Coordenação do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Mapa, na manhã desta quarta-feira (4/6), pediu informações detalhadas sobre o frigorífico onde a situação foi identificada, incluindo a quantidade de produto em estoque produzido no dia anterior

Os auditores também realizarão um termo de apreensão cautelar desse material, devido à suspeita.