Agroboi realiza maior feirão de construção do Acre com ofertas em diversos segmentos

A loja Agroboi confirmou a realização do que está sendo chamado de o maior feirão de construção do Acre. O evento promete ser uma das maiores campanhas da história da empresa, reunindo ofertas em diversos segmentos do setor da construção civil.

Com duração de apenas dois dias, o Mega Feirão será voltado para quem deseja construir, reformar ou renovar o lar, oferecendo condições inéditas de pagamento. Os clientes poderão parcelar suas compras em até 24 vezes por meio do Cartão DM Agroboi, com promessa de aprovação rápida e facilidade na solicitação.

Segundo a empresa, os descontos serão aplicados a uma ampla variedade de itens, incluindo materiais de construção, produtos de acabamento, pisos, porcelanatos, revestimentos, tintas, entre outros. A Agroboi também destacou que os preços praticados durante o evento não se repetirão ao longo do ano.

O evento será realizado na própria unidade da Agroboi, e os detalhes sobre datas e horários devem ser divulgados em breve.