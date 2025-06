Alan Rick celebra entrega da primeira etapa da reforma e ampliação do Hospital de Sena

Nesta quarta-feira, 4, foi entregue à população de Sena Madureira a primeira etapa da reforma e ampliação do Hospital João Câncio Fernandes — obra que conta com R$ 14 milhões viabilizados pelo senador Alan Rick. O parlamentar, que não pôde estar presente, foi representado pelo articulador político Jairo Cassiano e usou as redes sociais para celebrar a entrega.

“Um sonho do povo de Sena Madureira se concretizando com emendas do nosso mandato”, escreveu.

Alan também reforçou que continuará cobrando a conclusão do restante da obra.

“Depois de anos de luta, parte dos R$ 14 milhões em emendas parlamentares que viabilizei se torna benefício real para o povo de Sena e do Purus. Agora é seguir cobrando o andamento do restante da obra”, declarou o parlamentar.

Com a primeira etapa entregue, a unidade voltou a operar em sua localização original, após mais de dois anos funcionando de forma improvisada em outros prédios da cidade.

A gerente-geral do hospital, Nildete Lira, emocionada, descreveu o momento como um reencontro com a dignidade e com a esperança.

“Estamos voltando para casa. Esse é o sentimento dos servidores, dos pacientes e da população. Mesmo em locais improvisados, nossa equipe nunca deixou de dar o melhor. Hoje temos mais privacidade, comodidade e espaço para quem precisa dos nossos serviços”, afirmou.

A reestruturação da unidade está sendo feita por etapas e, mesmo com alguns setores ainda funcionando de maneira adaptada, a gerente destacou avanços importantes, como a nova lavanderia e a sala de parto em condições adequadas.

O articulador e ex-prefeito de Sena, Jairo Cassiano, destacou o compromisso do senador Alan Rick com a saúde do povo acreano.

“O senador Alan Rick tem trabalhado com dedicação para fortalecer a rede pública de saúde em todas as regiões do estado. A destinação de recursos para o Hospital João Câncio reafirma esse compromisso com a vida, com a dignidade e com o bem-estar da população do Purus”, afirmou Jairo Cassiano, também tesoureiro estadual do União Brasil.

Fotos: Secom e Danilo Furtado