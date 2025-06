Alan Rick viabiliza entrega de escavadeira hidráulica e fortalece cafeicultura em Mâncio Lima

Nesta segunda-feira (24), no Complexo Industrial Café do Juruá, em Mâncio Lima, foi realizada a entrega de uma escavadeira hidráulica de esteira à Cooperativa Coopercafé. O equipamento foi adquirido com recursos de emenda parlamentar de R$ 679.000, destinada pelo senador Alan Rick (União Brasil-AC), via Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola (PROMAQ).

A máquina será utilizada na construção de açudes e na melhoria da irrigação dos cafezais da região, fortalecendo a infraestrutura do setor produtivo local.

“Mais uma máquina sendo entregue a quem produz: a PC hidráulica da Coopercafé vai ajudar na construção dos açudes tão necessários para a irrigação do café. É mais um compromisso do nosso mandato com quem trabalha e gera emprego no nosso estado”, afirmou o senador.

O presidente da Cooperativa, Jonas Lima, destacou a importância do equipamento. “Essa escavadeira chega pra fazer diferença na vida de quem produz. É uma conquista dos cooperados”, disse.

A destinação da escavadeira para Mâncio Lima integra um pacote de investimentos viabilizados pelo senador Alan Rick por meio do Programa de Apoio à Aquisição de Máquinas e Equipamentos para a Produção Agropecuária (Promaq). Com recursos que somam mais de R$ 4,7 milhões em emendas parlamentares, o senador garantiu a entrega de máquinas pesadas a diversos municípios e entidades do Acre.

Foram contempladas as prefeituras de Tarauacá, com uma escavadeira hidráulica de esteira, uma retroescavadeira e uma pá carregadeira; Feijó, com uma escavadeira hidráulica de esteira, uma pá carregadeira, um trator de 110 cavalos-vapor (CV) e um trator de 85 CV; Porto Acre, com um trator de 110 CV; e Acrelândia, com três tratores de 85 CV. Também foi atendida a Associação de Empreendedorismo e Desenvolvimento Sustentável Mulheres da Terra, no município de Manoel Urbano, com dois tratores de 85 CV.

Também estiveram presentes no ato de entrega da escavadeira hidráulica aos cooperados da Coopercafé, o vice-prefeito de Mâncio Lima, Andinho (União Brasil-AC), o presidente do MDB Acre, Vagner Sales e a ex-deputada federal Mara Rocha (sem partido).

