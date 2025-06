Alane Dias explica por que prefere ir com calma no início da carreira de atriz

Prestes a se formar em artes cênicas, a ex-BBB Alane Dias revelou que não está correndo contra o tempo e prefere esperar o momento ideal para estrear na televisão. Durante entrevista com Monique Arruda, repórter do portal LeoDias, na pré-estreia de “Djavan – O Musical”, ela ainda fez mistério quando questionada sobre possíveis conversas com a Globo.

Sempre muito elogiada por sua dicção quando aparece no portal, a ex-BBB atribui esse mérito à sua formação em artes cênicas e revela que está prestes a concluir a graduação. Cheia de planos para o futuro, a nova nora de Preta Gil evitou responder quando questionada sobre um possível retorno ou estreia na emissora do PlimPlim: “Nada que eu possa falar”.

No entanto, a namorada de Francisco Gil admitiu que tem, sim, grandes planos para a carreira, mas preferiu não precipitar as coisas e esperar seu momento: “Eu tenho esse sonho na minha carreira e eu não tenho pressa para realizar de qualquer jeito, então acho que as coisas vão acontecer na hora certa e vai ser muito importante e muito especial”, garantiu.

Questionada sobre seu projeto dos sonhos em meio à onda de remakes, Alane revelou que tem grande vontade de interpretar Ritinha, personagem icônica vivida por Isis Valverde em “A Força do Querer” em 2017: “Muita gente fala, eu adoro porque tem tudo a ver comigo da Ritinha, que é uma personagem paraense. Eu ia amar fazer”, afirmou.

Por fim, Alane também aproveitou para prestigiar a grande estrela da noite, Djavan. A bailarina revelou que sua música preferida do artista é “Açaí”, pela referência ao Norte, além de exaltar o músico: “Não tem como, né? Acho que todo mundo tem um momento na vida que a pessoa foi embalada ou atravessada por uma música do Djavan”, afirmou.