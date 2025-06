alcaraz-derrota-sinner-e-conquista-o-bicampeonato-de-roland-garros

O reinado de Carlos Alcaraz em Roland Garros continua. O espanhol derrotou Jannik Sinner, neste domingo (8/6), pela final do torneio francês do Grand Slam e levou o título para casa.

Alcaraz conquistou o torneio de Roland Garros mais uma vez.

Espanhol agora é bicampeão do Grand Slam.

Alcaraz precisou superar Jannik Sinner.

Apesar do equilíbrio durante os games, Sinner venceu os dois primeiros sets por 6 a 4 e 7 a 6 respectivamente. Então, começou a virada épica de Alcaraz. Com os dois disputando ponto a ponto, o espanhol conseguiu o empate com um 6 a 4 e um 7 a 6.

No set desempate, não deu para Sinner. O italiano cometeu muitos erros, que culminou em Alcaraz vencendo por 10 a 2 e conquistando o bicampeonato de Roland Garros.

Mais longa da história

O duelo entre Jannik Sinner e Carlos Alcaraz já está na história. Com cerca de 5h30m, é a final mais longa de Roland Garros, superando a decisão de 1982 entre o sueco Mats Wilander e o argentino Guillermo Vilas, que durou 4h42m.